La maxi sosta fa bene al Franchi, una copertura sempre più avanzata. L'ampliamento dell'illuminazione - VIDEO e FOTO

Quasi un mese senza partite casalinghe per spingere sull’acceleratore dei lavori. L’ultima gara della Fiorentina al Franchi risale al 20 settembre scorso contro il Napoli: un intervallo che ha consentito di portare avanti il cantiere senza le interruzioni legate allo svolgimento degli incontri.

Foto: Fiorentinanews.com

La nuova copertura

I progressi più evidenti riguardano la nuova copertura, la cui struttura di base è stata notevolmente ampliata. Su una buona fetta della Fiesole sono già stati sistemati i pannelli, rendendo sempre più riconoscibile il profilo del futuro stadio. Procede invece con qualche passo di distanza la porzione sopra la Maratona, mentre l’angolo sul lato della tribuna è stato ormai praticamente “disegnato” dalla struttura metallica.

Fuori e dentro

Novità anche all’interno: in Maratona sono state posizionate tutte le parti in legno necessarie alla riprofilatura dei posti. Si lavora alacremente anche sotto la Fiesole, dove le impalcature ora sono più che evidenti.

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Un altro intervento riguarda l’ampliamento dell’impianto di illuminazione, già funzionante. Un passaggio necessario anche in vista della prossima eliminazione della torre faro situata nell’angolo tra Fiesole e Maratona: un elemento destinato a lasciare spazio alla nuova configurazione del Franchi.