La maxi sosta fa bene al Franchi, una copertura sempre più avanzata. L'ampliamento dell'illuminazione - VIDEO e FOTO
Quasi un mese senza partite casalinghe per spingere sull’acceleratore dei lavori. L’ultima gara della Fiorentina al Franchi risale al 20 settembre scorso contro il Napoli: un intervallo che ha consentito di portare avanti il cantiere senza le interruzioni legate allo svolgimento degli incontri.
La nuova copertura
I progressi più evidenti riguardano la nuova copertura, la cui struttura di base è stata notevolmente ampliata. Su una buona fetta della Fiesole sono già stati sistemati i pannelli, rendendo sempre più riconoscibile il profilo del futuro stadio. Procede invece con qualche passo di distanza la porzione sopra la Maratona, mentre l’angolo sul lato della tribuna è stato ormai praticamente “disegnato” dalla struttura metallica.
Fuori e dentro
Novità anche all’interno: in Maratona sono state posizionate tutte le parti in legno necessarie alla riprofilatura dei posti. Si lavora alacremente anche sotto la Fiesole, dove le impalcature ora sono più che evidenti.
Un altro intervento riguarda l’ampliamento dell’impianto di illuminazione, già funzionante. Un passaggio necessario anche in vista della prossima eliminazione della torre faro situata nell’angolo tra Fiesole e Maratona: un elemento destinato a lasciare spazio alla nuova configurazione del Franchi.