​​

header logo

La maxi sosta fa bene al Franchi, una copertura sempre più avanzata. L'ampliamento dell'illuminazione - VIDEO e FOTO

Stefano Del Corona /
Stadio Franchi Lavori
Foto: Fiorentinanews.com
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Quasi un mese senza partite casalinghe per spingere sull’acceleratore dei lavori. L’ultima gara della Fiorentina al Franchi risale al 20 settembre scorso contro il Napoli: un intervallo che ha consentito di portare avanti il cantiere senza le interruzioni legate allo svolgimento degli incontri.

Stadio Franchi Lavori
Foto: Fiorentinanews.com

La nuova copertura

I progressi più evidenti riguardano la nuova copertura, la cui struttura di base è stata notevolmente ampliata. Su una buona fetta della Fiesole sono già stati sistemati i pannelli, rendendo sempre più riconoscibile il profilo del futuro stadio. Procede invece con qualche passo di distanza la porzione sopra la Maratona, mentre l’angolo sul lato della tribuna è stato ormai praticamente “disegnato” dalla struttura metallica.

Stadio Artemio Franchi

Fuori e dentro

Novità anche all’interno: in Maratona sono state posizionate tutte le parti in legno necessarie alla riprofilatura dei posti. Si lavora alacremente anche sotto la Fiesole, dove le impalcature ora sono più che evidenti.

Stadio Franchi
Foto: Fiorentinanews.com

Un altro intervento riguarda l’ampliamento dell’impianto di illuminazione, già funzionante. Un passaggio necessario anche in vista della prossima eliminazione della torre faro situata nell’angolo tra Fiesole e Maratona: un elemento destinato a lasciare spazio alla nuova configurazione del Franchi.

Notizie correlate
💬 Commenti (9)