E' il momento di Firenze: tutto esaurito al Franchi contro il Como. Ma serve un pari per evitare la beffa di un altro record negativo

Firenze e i tifosi fiorentini ci saranno per Fiorentina-Como, classica partita (finalmente) della domenica alle 15, in una giornata che si prospetta climaticamente gradevole.

Sold out

Al momento sono stati venduti oltre 21mila biglietti per la gara (inclusi anche i 14.556 abbonamenti stagionali) e considerando il limite della capienza vicino ai 22mila posti, si va verso il sold out al Franchi. Il colpo d'occhio sarà bello, la Fiorentina?

Evitare un'altra beffa

Per evitare l'ennesima beffa, alla squadra di Vanoli serve almeno un punto contro i lariani. Come scrive il Corriere dello Sport, con quattro punti nelle prime sei giornate la Fiorentina di quest'anno è già protagonista di una delle peggiori partenze della propria storia: solo in due occasioni i gigliati non sono arrivati a cinque punti dopo sette gare di Serie A (l'anno scorso e nel 1977/78). Per evitare un altro record negativo, serve almeno un punto.