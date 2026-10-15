Franchi, attesa per il pubblico interesse sulla proposta della Fiorentina. I sindacati chiedono controlli sulla sicurezza

Il 12 ottobre scorso, si è conclusa la conferenza dei servizi sulla proposta della Fiorentina per lo stadio Artemio Franchi. Adesso si attende il pronunciamento sul pubblico interesse dell’operazione, insieme alle eventuali prescrizioni che accompagneranno il successivo percorso del progetto.

Un aggiornamento potrebbe arrivare dalla riunione della giunta comunale di venerdì 16 ottobre, ma al momento non è stato ufficializzato alcun esito. Restano quindi indiscrezioni le ipotesi di modifiche al canone e alla durata della concessione: aspetti sui quali sarà necessario attendere gli atti per conoscere le condizioni effettive.

Parallelamente, resta centrale il tema della sicurezza nel cantiere. Nella nota del 12 ottobre, Cgil, Cisl e Uil, insieme alle rispettive categorie degli edili, hanno chiesto un incontro urgente con la sindaca Sara Funaro e un coinvolgimento stabile nel monitoraggio.

La richiesta è di garantire controlli continuativi e un confronto costante con chi rappresenta i lavoratori, dando piena applicazione ai protocolli sottoscritti. Per i sindacati, la prevenzione deve essere un impegno quotidiano, senza dipendere soltanto dall’attenzione suscitata dai singoli episodi.