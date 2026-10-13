Franchi, passaggio decisivo per il progetto della Fiorentina: attesa per le prescrizioni

Quella di ieri è stata una giornata decisiva per il futuro dello stadio Franchi e per il progetto di partenariato pubblico-privato che consentirebbe alla Fiorentina di assumere la guida del cantiere dall’estate 2027, occupandosi del secondo lotto dei lavori.

Con la conclusione della conferenza dei servizi, è atteso il pronunciamento sul pubblico interesse della proposta viola. L’esito favorevole non appare in discussione, mentre restano da conoscere le prescrizioni che definiranno i margini entro cui il club dovrà proseguire l’iter del project financing. La Fiorentina attende di ricevere tutta la documentazione prima di esprimersi ufficialmente.

Solo ipotesi

Sulla natura delle osservazioni non ci sono ancora indicazioni, eventuali riferimenti al canone d’affitto o alla durata della concessione rimangono soltanto ipotesi.

“I lavori vanno avanti”

Intanto il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha rassicurato sull’avanzamento del cantiere: “I lavori vanno avanti, con fatica perché sono lavori complessi, si tratta di un impianto tutelato”.

Più prudente la posizione sul progetto viola: “La conferenza dei servizi farà il suo corso, poi porteremo la delibera in giunta e a quel punto si saprà come è andato tutto l’iter”. Funaro ha sottolineato la serietà e l’impegno dei professionisti coinvolti, senza sbilanciarsi sull’esito.

Un primo chiarimento potrebbe arrivare venerdì, quando è in programma la prossima riunione della giunta comunale.