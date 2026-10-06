Stadio Franchi, due appuntamenti fondamentali in un mese. Si delinea il futuro dell'impianto
Ottobre sarà un mese importante per il futuro dello stadio Artemio Franchi. Entro il 12 è atteso il verdetto della conferenza dei servizi sulla proposta di project financing presentata dalla Fiorentina, un passaggio centrale per definire il possibile contributo del club al completamento della riqualificazione.
Sopralluogo
Entro la fine del mese dovrebbe inoltre svolgersi un nuovo sopralluogo del commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa. Due appuntamenti che contribuiranno a chiarire come integrare il restyling pubblico già in corso con il progetto della società viola.
Gli standard a cui Firenze deve adeguarsi
Sullo sfondo resta la candidatura della città di Firenze ad ospitare le partite di Euro 2032: il Franchi dovrà adeguarsi agli standard richiesti per vedersi assegnata, assieme ad altre quattro località italiane, la manifestazione.