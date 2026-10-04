Franchi, salgono i prezzi: necessario un lavoro sulla Maratona per Euro 2032. Il nuovo cronoprogramma

Su La Nazione si leggono gli ultimi dettagli della variante prevista per il restyling del Franchi: c'è stato un'ulteriore aumento del costo, lievitato fino a 104.8mln di euro.

Altri lavori

Questo l'importo del contratto d'appalto fra Comune di Firenze, il Ministero della Cultura, Rti Cobar e Sac: se nel 2023 l'accordo era arrivato per 90 milioni, si è reso necessario questo incremento di costo per alcuni interventi aggiuntivi, tra cui quello di riprofilatura della porzione nord della Maratona, necessaria inoltre come requisito Uefa per ospitare le partite dell'Europeo del 2032.

Allungano anche i tempi

Cambia anche il cronoprogramma: la nuova data di scadenza per le opere strutturali è fissata al 16 febbraio 2027, mentre per le finiture edili ed impiantistiche si dovrà aspettare il 31 maggio. E occhio ai prossimi impegni: entro il 12 ottobre è atteso il verdetto sul project financing proposto dalla Fiorentina.