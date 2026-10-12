Operai al Franchi senza imbracatura, scatta l'ira della Funaro. Ditte chiamate a rapporto

Un video pubblicato sui social dalla pagina “Welcome to Florence” ha sollevato un caso sulla sicurezza nel cantiere dello stadio Franchi. Le immagini mostrano due operai sul tetto mentre movimentano una lamiera della copertura, apparentemente senza i necessari dispositivi di protezione e senza imbracature.

L'ira della Funaro

Il filmato è arrivato a Palazzo Vecchio, provocando la dura reazione e l'ira del sindaco, Sara Funaro, che ha immediatamente disposto verifiche. I lavoratori appartengono a un subappaltatore incaricato di interventi specialistici, definendo inaccettabile quanto emerge dalle immagini.

Ditte a rapporto

Le imprese coinvolte sono state convocate per questa mattina: dovranno garantire il rispetto delle norme di sicurezza e del protocollo sugli appalti. Palazzo Vecchio annuncia i provvedimenti necessari affinché episodi simili non si ripetano. Il Comune fa sapere che la Funaro “è molto arrabbiata per l’accaduto” e che “sulla sicurezza non si transige, la tutela dei lavoratori viene prima di qualsiasi scadenza”.