Le ore decisive per il futuro del Franchi: il via libera alla Fiorentina con prescrizioni

Sono queste ore decisive per il futuro dello stadio Franchi. Oggi la conferenza dei servizi si riunisce per l’ultima volta per valutare la proposta di project financing della Fiorentina. Il verdetto è atteso subito dopo o entro pochi giorni: il club vuole investire i 55 milioni mancanti per completare l’opera e assumere il controllo del cantiere dall’estate 2027.

Bocciatura improbabile

Il parere passerà poi alla giunta, che potrebbe deliberare già venerdì. Dopo mesi di confronto, una bocciatura appare altamente improbabile. Più concreta invece l’ipotesi di un via libera accompagnato da prescrizioni, eventualmente relative agli aspetti economici o alla concessione dell’impianto. Questo almeno è quello che riporta stamani La Nazione.

Verifiche del Comune

Il Comune prosegue le verifiche per garantire la solidità del partenariato pubblico-privato, con supporto specialistico sul piano giuridico.