Operai sul tetto del Franchi senza protezioni: Funaro interviene, allontanati dal cantiere

Due operai sul tetto dello stadio Franchi, senza caschetto e apparentemente privi di imbracatura e dei necessari sistemi di protezione. Le immagini del video, al centro del caso sollevato da La Nazione, hanno provocato la dura reazione del sindaco di Firenze Sara Funaro, che ha chiesto un’immediata riunione con le imprese coinvolte.

“Sulla sicurezza non si scherza”

“Quando mi sono state girate le immagini, ho chiesto subito che venisse convocata una riunione d’urgenza”, ha spiegato Funaro, sollecitando provvedimenti indipendentemente dal fatto che si trattasse di un appalto o di un subappalto: “La sicurezza sui posti di lavoro è una cosa su cui non si scherza assolutamente”.

La Funaro ha richiamato anche il protocollo sulla sicurezza e sugli appalti firmato nel febbraio 2025 per il cantiere dello stadio. “Queste cose non si possono vedere né accettare. Voglio che non riaccada mai più una cosa del genere”, ha aggiunto. “Su questo non transigo”.

Le misure

Alle parole sono seguite le prime misure. Palazzo Vecchio, insieme ai responsabili del cantiere, ha convocato le imprese per richiamarle al pieno rispetto delle regole e del protocollo.

Il Comune ha inoltre annunciato provvedimenti nei confronti dei due operai: “Non sono più impiegati nel cantiere”, si legge in una nota. Una risposta concreta a un episodio che ha riportato l’attenzione sulle condizioni di sicurezza durante i lavori di riqualificazione del Franchi.