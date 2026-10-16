Nuova rivale nella corsa a Beltran: gli occhi di una big sudamericana che avrebbe 'intensificato i contatti'

Sulle pagine di O Globo, quotidiano di rilievo brasiliano, si parla di un obiettivo della Fiorentina su cui si sono posati gli occhi di una big verdeoro.

Il profilo del portiere

Negli ultimi giorni le voci di mercato si stanno rincorrendo in merito alla situazione di Santiago Beltran, portiere argentino del River Plate, che ha comunicato ai suoi la decisione di non voler rinnovare il contratto: in ottica futura, la Fiorentina sembrerebbe star seguendo il classe 2004 con interesse ma, riportano dal Brasile, non è certo la sola squadra dietro a Beltran.

Rivale di lusso

C'è anche il Flamengo, che avrebbe deciso di puntare sull'argentino come portiere del futuro: la trasferta di Libertadores che i rossoneri hanno affrontato contro l'Estudiantes, squadra argentina, è stata anche un'occasione per intensificare i dialoghi con il River Plate, e anche il ragazzo non disdegnerebbe la destinazione brasiliana. Situazione in costante evoluzione.