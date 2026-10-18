Fiorentina-Como: 1-2 Pongracic la riapre. Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Como 1-2
Fiorentina (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Pongracic, Dragusin, Viery, Fagioli, Ndour, Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie, Pellegrino.
Reti: 32' Liberali, 36' Paz, 42' Pongracic.
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Saranno tre i minuti di recupero in questo primo tempo.
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Rasoterra di Mastantuono che finisce fuori di pochissimo. Goncalves non riesce ad indirizzare il pallone in fondo al sacco in scivolata per un soffio.
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La Fiorentina accorcia le distanze
Calcio d'angolo da destra, colpisce di testa Viery e respinge sulla linea Ramon. Sulla ribattuta Pongracic fa centro da posizione ravvicinata.
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Conclusione dal limite di Jimenez, devia Valle. Pallone che si impenna e finisce di poco sopra la traversa.
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Purtroppo la Fiorentina sembra essere stata tramortita dall'uno-due della squadra di Fabregas. Fa fatica a ripartire, molti errori in fase di impostazione.
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Altra bella ripartenza di Mastantuono, in generoso ripiegamento difensivo. Paz lo stende in corsa e si merita il cartellino giallo.
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Raddoppio Como
Terribile uno-due del Como. Stavolta svetta di testa Paz, dopo il cross perfetto di Valle. Palla praticamente nel sette, imprendibile.
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Vantaggo Como ma...
Fallo netto su Goncalves da parte di Kempf che non viene rilevato dall'arbitro né dal Var, incredibilmente. Liberali poi fa partire un gran sinistro al giro sul secondo palo, che De Gea non riesce nemmeno a toccare.
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Altra bella azione costruita dalla Fiorentina. Palla a destra per Mastantuono, cross basso per l'accorrente Pellegrino che indirizza subito a rete. Butez si ritrova la palla tra le braccia.
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Prima ammonizione del match, viene comminata a Valle che stende Mastantuono sulla ripartenza viola.
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Sugli sviluppi del corner conclusione al volo, in controbalzo, per Douvikas. Tiro fortissimo il suo che probabilmente sarebbe finito in gol se non si fosse trovato sulla traiettoria Ndour, colpito in testa.
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Ancora De Gea protagonista. Dice di no al colpo di testa ravvicinato di Paz. Colpo di reni per deviare il pallone sopra la traversa (e quindi in angolo).
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Cross dalla destra del fronte offensivo del Como, da parte di Smolcic. Inseirimento e colpo di testa alto di Caqueret.
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Trova spazio Nico Paz, arriva ai venti metri, si sposta il pallone sul sinistro e calcia. Bravo Pongracic a sporcargli il tiro, che finisce in angolo.
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E' la volta di Goncalves di ricevere un bel pallone in area di rigore del Como. Cadendo a terra calcia lo stesso verso la porta del Como, respinge però Butez.
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Occasionissima Como, con Douvikas che di testa da due passi spara su De Gea. Sulla respinta Liberali, dal limite dell'area piccola, riesce nell'impresa di non centrare la porta viola.
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Passaggio sbagliato da Goncalves sulla trequarti, ne approfitta Da Cunha che dai venti metri fa partire un sinistro insidioso messo in angolo da De Gea.
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Cambio dunque nel Como, esce Chalobah ed entra Ramon al centro della difesa lariana.
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Problemi per Chalobah che si mette a terra a centrocampo dopo aver effettuato un passaggio ad un compagno. Necessaria la sostituzione per lui.
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Clamorosa occasione sprecata da Fagioli che supera tutti e calcia fuori davanti a Butez. C'è stata una leggera deviazione del suo tiro, deviazione decisiva e angolo per la Fiorentina.
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Grande palla in profondità di Goncalves per Njie. Lo svedese entra in area e calcia, ma viene contrastato sul più bello da Kempf. Anche stavolta niente angolo.
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Lungo fallo laterale di Viery per Pellegrino che entra in area dopo aver messo fuori causa Chalobah, viene contrastato e il pallone carambola fuori. Sarebbe stato angolo, ma l'arbitro sbaglia chiamata nella circostanza.
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A proposito di pressing lo fanno entrambe le squadre. Pochi spazi poca possibilità di respirare e anche tempi rapidi di giocata necessari.
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Brivido al limite dell'area della Fiorentina con un passaggio di De Gea per un compagno tutt'altro che perfetto. Fortunatamente la palla carambola e ritorna verso il portiere viola. Pressione altissima del Como
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Via alla partita, con palla in possesso del Como. E naturalmente forza viola!