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La probabile formazione della Fiorentina: c'è Pongracic dietro con Dragusin. Pellegrino torna dal 1' con Njie. In mezzo...

Redazione /
Alieu Njie
Alieu Njie. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Vanoli studia le ultime mosse prima di sfidare il Como al Franchi, gara valida per la settima giornata di Serie A. 

Le scelte di Vanoli 

La Fiorentina riparte dal 4-3-3. In mezzo si riparte dalla coppia Dragusin-Pongracic, con Ranieri acciaccato. A destra ancora Jimenez, mentre a sinistra ritorna Viery. In mezzo ci sarà ancora Fagioli, mentre mezzali in vantaggio Ndour e Brescianini sugli altri. In attacco torna Pellegrino con ai suoi lati Mastantuono e Njie.

La probabile formazione 

FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery, Fagioli, Ndour, Brescianini, Njie, Mastantuono, Pellegrino.

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