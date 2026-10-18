La probabile formazione della Fiorentina: c'è Pongracic dietro con Dragusin. Pellegrino torna dal 1' con Njie. In mezzo...

Vanoli studia le ultime mosse prima di sfidare il Como al Franchi, gara valida per la settima giornata di Serie A.

Le scelte di Vanoli

La Fiorentina riparte dal 4-3-3. In mezzo si riparte dalla coppia Dragusin-Pongracic, con Ranieri acciaccato. A destra ancora Jimenez, mentre a sinistra ritorna Viery. In mezzo ci sarà ancora Fagioli, mentre mezzali in vantaggio Ndour e Brescianini sugli altri. In attacco torna Pellegrino con ai suoi lati Mastantuono e Njie.

La probabile formazione

FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery, Fagioli, Ndour, Brescianini, Njie, Mastantuono, Pellegrino.