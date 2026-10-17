Malusci: "Mi aspetto una Fiorentina diversa rispetto a Genova. Nelle prossime gare..."

Alberto Malusci, ex calciatore della Fiorentina ed apprezzato opinionista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato le ultime vicende di casa viola in vista della partita contro il Como.

“Mi aspetto un'altra Fiorentina rispetto a Genova”

Queste le sue parole: “Il Como è una squadra forte, da calendario ci aspettano partite difficili da affrontare. Domani servirà attenzione sia sotto l'aspetto dell'intensità che sotto quello caratteriale, mi aspetto un'altra Fiorentina rispetto a Genova”.

Le scelte

Un pensiero poi sulle scelte di Vanoli: “Domani vorrei vedere ognuno nel suolo ruolo, Viery a sinistra è una forzatura. Oulai e Fagioli secondo me possono giocare insieme, ma ci sarà bisogno di molto lavoro: ricordiamoci che l'ivoriano è giovanissimo ma ha già caratteristiche importanti”.