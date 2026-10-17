L'Atalanta esce acciaccata dal turno di Conference: Sarri perde uno dei suoi fedelissimi anche per il match contro la Fiorentina
Arrivano brutte notizie dall'infermeria per Maurizio Sarri e la sua Atalanta, che tra poco meno di due settimane saranno ospiti in casa della Fiorentina.
Si ferma Raspadori
È infatti arrivato il report medico di Giacomo Raspadori, con l'ex Napoli che, infortunatosi durante la partita di Conference League col Pafos, rimarrà fuori dal campo per circa 20 giorni.
Rientro dopo la sosta
Con questo stop, Raspadori difficilmente sarà a disposizione per la sfida del Franchi contro la Fiorentina: il suo ritorno in campo è previsto soltanto a ridosso della ripresa, dopo la sosta di fine ottobre.
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