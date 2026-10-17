Ad Omarsdottir risponde Bergersen: la Fiorentina Femminile non va oltre il pareggio contro il Como Women

Si è appena conclusa Como Women-Fiorentina, gara valevole per la 3° giornata della Serie A femminile. Le viola di mister Piñones-Arce, nonostante i numerosi tentativi, non riescono ad andare oltre l'1-1 contro la formazione lariana.

Primo tempo

La Fiorentina parte forte e riesce a sbloccare la gara intorno alla mezz'ora di gioco: al 29' è Iris Omarsdottir a trovare il varco giusto e a spingere in rete il pallone del vantaggio viola, capitalizzando la pressione offensiva delle ospiti.

Secondo tempo

Nella ripresa, però, il Como rientra dagli spogliatoi con tutt'altro piglio e sorprende subito la retroguardia avversaria. Trascorrono appena sessanta secondi dall'inizio del secondo tempo quando, al 46', Mina Bergersen firma il gol del pareggio con un bell'inserimento. Nel prosieguo della partita entrambe le formazioni provano a conquistare i tre punti con capovolgimenti di fronte e agonismo, ma i reparti difensivi riescono a reggere fino al triplice fischio finale.

La classifica

Con questo pareggio, la Fiorentina sale a 4 punti in classifica, portandosi momentaneamente al 4°posto in attesa delle altre partite del week-end.