Rubino segna e trascina la Carrarese alla vittoria nella sfida tutta viola contro... Galloppa
La vittoria della Carrarese per 2-1 contro il Modena nella 7ª giornata di Serie B racchiude una forte presenza del colore viola, dato l'incrocio tra l'attaccante della Carrarese Tommaso Rubino e l'allenatore dei canarini Daniele Galloppa.
Il gol di Rubino
Nella partita dello Stadio dei Marmi, la Carrarese ha disputato una gara di grande spessore contro la squadra di Galloppa, reduce da un ottimo momento di forma. Al 52', sul punteggio di 1-1, sale in cattedra proprio Tommaso Rubino: il baby viola firma la rete del 2-1 decisivo, punendo proprio il suo ex allenatore con un'inserimento letale che ha trafitto la difesa gialloblù.
Galloppa battuto
Per Rubino si tratta del secondo gol stagionale in campionato, dopo quello realizzato contro il Padova. Per il Modena di Galloppa, invece, una brutta battuta d'arresto, che non cancella però il buon inizio di stagione dei gialloblu.