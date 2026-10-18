La probabile formazione del Como: Fabregas ritrova il suo bomber dall'inizio. Straordinari per Nico Paz

Fabregas torna al Franchi di Firenze per affrontare con il suo Como la Fiorentina, nella gara valevole per la settima giornata di Serie A.

Le scelte di Fabregas

Dopo la brutta sconfitta in Champions contro il Feyenoord, i lariani puntano a ritrovare il sorriso in campionato. In attacco torna dall'inizio Douvikas. Alle sue spalle straordinari per Nico Paz, affiancato da Baturina e Jesus Rodriguez. In mediana confermato Da Cunha con Perrone e Milla in panchina. Chalobah e Kempf a protezione di Butez.

La probabile formazione del Como

COMO (4-2-3-1): Butez, Couto, Kempf, Chalobah, Kaiki, Perrone, Da Cunha, Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez, Douvikas.