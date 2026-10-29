"La Fiorentina è stata sfortunata finora, e come l''Atalanta ha fame di punti. Entrambi gli allenatori avranno un dubbio"

Questo pomeriggio l'ex di Bologna e Fiorentina Luca Cecconi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di dire la sua sul momento della squadra di Paolo Vanoli, in vista della sfida di questa sera contro l'Atalanta di Maurizio Sarri.

“Squadre come Milan, Atalanta e Fiorentina, oltre che la Juventus, non hanno ancora trovato la loro identità, che porterebbe ovviamente ad essere continui: stanno tutte vivendo un inizio di stagione pieno di alti e bassi. La Fiorentina anche se alcune prestazioni non sono state bruttissime è stata spesso sfortunata. i Viola stanno affrontando tante difficoltà che non gli permettono di trovare la giusta continuità, capire quale siano i motivi è molto complicato".

“Fiorentina e Atalanta non stanno bene ma hanno bisogno di vincere”

Ha anche aggiunto: “La Fiorentina stasera è attesa da una partita contro una squadra come l'Atalanta che non sta benissimo. Sarri ci aveva sempre abituato a darci delle squadre con un'identità precisa e un gioco che funzionava alla perfezione, quest'anno però le cose non stanno chiaramente andando cosi. Si affronteranno due squadre che sono alla ricerca di migliorare il loro rendimento, con una classifica che piange per entrambe e questa cosa potrebbe pesare: se la Fiorentina è infondo alla classifica l'Atalanta non se la passa ceto meglio”.

“Sono convinto che entrambi gli allenatori avranno un dubbio”

Ha poi sottolineato un aspetto: “Quando si arriva ad una partita con questi presupposti le cose si possono complicare le cose. Un allenatore che si trova a preparare la partita in queste condizioni può avere tanti dubbi o titubanze: sarà il caso di fare la partita cercando di vincere oppure essere un po' piu prudenti, e rinunciare chiaramente ad alcune trame offensive. Sono convinto che entrambe le squadre preferirebbero la prima, ma in queste condizioni potrebbero ripensarci”.