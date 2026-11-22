Si è da pochi minuti concluso il lunch match domenicale tra Juventus e Venezia, conclusosi con un secco 4-0 a favore degli uomini di Spalletti.

La partita

Primo tempo molto bloccato tra le due squadre, in cui i bianconeri avevano faticato a trovare spazi, chiudendo la frazione sullo zero a zero tra i fischi dei tifosi e con un brivido corso su una conclusione di Adams sventata da Bremer. La svolta per la squadra di casa è arrivata grazie ai cambi effettuati all'intervallo, in particolare con l'inserimento di Woltemade: è stato proprio l'attaccante tedesco a sbloccare il punteggio al 53' approfittando di un rimpallo favorevole in area. Sbloccato il risultato, la Juventus ha cambiato completamente marcia e ha dilagato nel giro di venti minuti. Al 59' è arrivato il raddoppio di Koopmeiners, ben servito in un triangolo dallo stesso Woltemade, seguito al 65' dal tris calzato di testa da Cabal su corner di Zhegrova. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato Kolo Muani al 71', trasformando un calcio di rigore da lui stesso conquistato. Nel finale il Venezia ha anche colpito due legni, ma il punteggio è rimasto inchiodato sul 4-0 per i bianconeri.

La nuova classifica

La nuova classifica di Serie A: Lazio 32, Roma 30, Inter 28, Como 26, Milan 24, Juventus 21, Frosinone 20, Napoli 18, Bologna 17, Cagliari 16, Torino 14, Atalanta 14, Genoa 13, Lecce 10, Fiorentina 9, Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 5, Parma 5.