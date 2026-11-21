La ricerca del tassello mancante a centrocampo potrebbe convergere sul nome di Pierre-Emile Hojbjerg, fulcro del Marsiglia ma in uscita anche per gennaio, viste le condizioni finanziarie dei francesi. L'incastro in tal senso, potrebbe materializzarsi anche grazie al Napoli e ad Anguissa, come riportato da Niccolò Ceccarini su Tmw:

"E veniamo al Napoli. Sarà un gennaio davvero movimentato anche per gli azzurri. Il ds Manna dovrà risolvere due situazioni incandescenti a centrocampo visto che De Bruyne e Anguissa potrebbero partire. Per il belga c’è il Psv, per il secondo l’ipotesi di un ritorno a Marsiglia. Se questa operazione dovesse andare in porto, il club francese avrebbe modo di valutare la cessione di Hojbjerg, su cui ci sono Fiorentina e Juventus".