Basta un gol di McTominay: il Napoli è secondo (per ora) e la Fiorentina potrebbe sorpassare il Cagliari. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

L'anticipo delle 18:30 di questo venerdì di Serie A regala una buona notizia alla Fiorentina. Il Napoli batte 0-1 il Cagliari e si prende il secondo posto, aspettando il Milan.

Il Cagliari perde contro il Napoli

Basta il gol al secondo minuto su corner di Scott McTominay per chiudere la pratica e lasciare invariato il risultato. Poche le grandi emozioni della sfida, con i rossoblù che hanno fatto fatica a impensierire la retroguardia ospite. Il Napoli resiste e porta a casa tre punti fondamentali, che permettono di andare a -6 dall'Inter, che sfiderà la Fiorentina. Proprio la squadra viola, visto il ko del Cagliari, ha l'opportunità di sorpassare Pisacane e i suoi in caso di successo. In ogni caso, i rossoblù non scappano.

Sgambetto per la Fiorentina?

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 68, Napoli 62, Milan 60, Como 54, Juventus 53, Roma 51, Atalanta 47, Bologna 42, Lazio 40, Sassuolo 38, Udinese 36, Parma 34, Torino 33, Genoa 33, Cagliari 30, Fiorentina 28, Lecce 27, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 18.