Sentite Alvino: "Napoletani, non vi fate illusioni. L'Inter vincerà 4-0 contro la Fiorentina"

Il giornalista vicino alla vicende partenopee Carlo Alvino, nel commentare la possibile rincorsa scudetto del Napoli a Radio CRC, ha cercato di smorzare l'entusiasmo dei tifosi azzurri, lanciandosi in un pronostico della sfida fra Inter e Fiorentina che lascia poche speranze ai viola.

Uno sguardo alla lotta scudetto

La partita del Franchi sarà infatti seguita con molta attenzione sia dai tifosi del Milan che da quelli del Napoli. L'Inter, che guida il campionato in solitaria con 8 punti sui rossoneri e 9 sui partenopei, non sembra più nella forma smagliante di qualche settimana fa e ultimamente sta lasciando per strada diversi punti importanti. La speranza delle inseguitrici è che questo trend si confermi anche domenica sera, ma secondo Alvino la squadra di Chivu non avrà problemi a trovare una vittoria contro i viola.

Pronostico senza scampo

"Non vi fate illusioni - dice Alvino riferendosi alla possibilità che l'Inter perda punti a Firenze - si sa come andrà a finire. L'Inter batterà la Fiorentina con il punteggio finale di 0-4, andatevelo anche a giocare. Nella prima frazione di gioco la compagine allenata da mister Cristian Chivu si porterà sullo 0-3. Nel corso della ripresa invece i milanese realizzeranno la rete del poker".