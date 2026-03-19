Fagioli: "Vinta una partita pericolosa. C'è una carica che ti viene da dentro ora per affrontare l'Inter"

Il regista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, esce dalla trasferta polacca con molta convinzione in più.

“Era una partita molto pericolosa - sono le sue parole - vedendo il campo. Giocare in trasferta nelle coppe internazionali è sempre difficile e poi c'era uno stadio pieno di loro tifosi”.

E' il momento di affrontare l'Inter in campionato: “Bello, bellissimo, credo che non ci sia cosa migliore che giocare contro questi avversari eccezionali, è una carica che ti viene da dentro e non ci sono scuse che reggono, né stanchezza, né niente”.