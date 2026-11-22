Il Milan rifila una manita al Frosinone e sgonfia la squadra di Alvini in zona Europa. Guarda la NUOVA classifica di Serie A
Successo roboante per il Milan nel match delle 18 a San Siro contro il Frosinone: è finita 5-1 per gli uomini di Amorim, in una sorta di scontro diretto per l'Europa. Gara subito in discesa per i rossoneri, avanti già di due gol al quarto d'ora, grazie all'autorete di Calvani e al tap-in di Gonçalo Ramos. La squadra di Alvini era tornata poi in partita grazie a un tocco sotto misura di Masini.
Ripresa dilagante
Nel secondo tempo però non c'è storia: Jashari segna il terzo gol in apertura, al termine di un contropiede solitario. Quindi si scatena Cisse che entra in campo e segna subito il 4-1. A campo ormai spalancato arriva anche la quinta rete di Pulisic, che supera Palmisani con un delizioso tocco sotto.
La nuova classifica
La nuova classifica di Serie A: Lazio 32, Roma 30, Inter 28, Milan 27, Como 26, Juventus 21, Frosinone 20, Napoli 18, Bologna 18, Cagliari 16, Genoa 16, Torino 14, Atalanta 14, Lecce 10, Fiorentina 9, Sassuolo 8, Parma 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 6.