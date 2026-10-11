Vietato parlare della scorsa stagione? Ma la Fiorentina ci è ricaduta con entrambi i piedi! Una rivoluzione inspiegabile

Hai voglia a render tabù, a scansare a tutti i costi i riferimenti alla scorsa stagione ma, di fatto, la Fiorentina ci è ricaduta con tutti e due i piedi nella zona rossa. Ancora non siamo al dramma di un anno fa ma certamente, dopo la prima scossa data dal Vanoli 2.0, pare già ora di fare i conti con la realtà e deporre ambizioni o sogni. Perché la squadra viola non è guarita e si è dimostrata ancora tragicamente fragile, scrive il Corriere Fiorentino.

Una rivoluzione difficile da capire

Vanoli ha presentato a Genova una squadra che ha quasi rinnegato il buono che si era visto prima della sosta. Mancava Atta ma la soluzione del centrocampo a tre, con Oulai forse perfino da vertice alto ha dato esiti disastrosi. Una rivoluzione in cui il tecnico si è lasciato forse prendere la mano, illuso dalle potenziali soluzioni che la rosa gli offre.