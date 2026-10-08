Baldini: "Nel calcio ne ho viste di tutti i colori. Felice di aver assistito a un gol fenomenale di un ragazzo speciale come Ndour"

A La Gazzetta dello Sport ha parlato il CT della Nazionale U21 Silvio Baldini, reduce dalle belle prestazioni della sua rappresentativa e dal raggiungimento della qualificazione ai prossimi Europei di categoria.

Sul gol di Ndour contro la Polonia da 75 metri

“Nel calcio ne ho viste di tutti colori. Ma un gol come quello di Ndour non l'avevo mai visto. Sono felice di poter raccontare di aver visto un gol fenomenale da un ragazzo speciale come lui”.

Sui prossimi Europei

“Mi porto i ragazzi che ho, non chiamerò nessuno dalla Nazionale maggiore. L'unico che mi ha dato sempre la disponibilità è Pio Esposito, nel caso in cui non fosse con la Nazionale maggiore. Quando ci siamo lasciati a giugno scorso mi ha detto che vorrebbe giocare l'Europeo. Speriamo non ci siano intoppi e che ce lo lascino”.