Brovarone: "Sono mancate la personalità e la mentalità per portarla a casa. Se ti abbassi mettendo la difesa a cinque..."

Bernardo Brovarone, noto intermediario di mercato e tifoso viola, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno a margine della sconfitta patita dalla Fiorentina per mano dell'Inter.

Sulla partita

Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo difeso bene e con ordine, nel nostro momento migliore abbiamo trovato un gol incredibile, che avrebbe dovuto galvanizzarci, con Jimenez. Alla squadra sono mancate la mentalità e la personalità per portare a casa la partita. L'Inter ci ha schiacciato totalmente”.

Sui cambi

Brovarone ha poi proseguito: “Non capisco le decisioni sui cambi, hanno portato la squadra ad abbassarsi. L'uscita di Pongracic ha tolto certezze, Viery non è mai riuscito a contenere Thuram. Mettendo la difesa a cinque, perdi riferimenti e coraggio, rinunciando a tenere la palla lontana dalla nostra area. Se hai la peggior difesa del campionato, non puoi chiuderti passivamente a subire”.