Pareggio pirotecnico a Bergamo, mentre il Genoa vince a Venezia e stacca la Fiorentina. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Sono appena terminate le partite delle 15 di questa 8° giornata di Serie A.

Atalanta-Frosinone

Una partita pirotecnica quella del Gewiss Stadium, terminata addirittura con il punteggio di 4-4 con Atalanta e Frosinone che non si sono certo risparmiate per cercare la vittoria. Ecco un riassunto discorsivo di quella pazza e spettacolare partita che è stata Atalanta-Frosinone. Passano in vantaggio i ciociari dopo 27 secondi col gol di Schmid, ma l'Atalanta pareggia al 14' col gol di Krstović. Nuovo vantaggio del Frosinone con Schmid che sigla sua doppietta. Il nuovo svantaggio sveglia l'Atalanta, che entro la fine del primo tempo si porta avanti coi gol di Éderson e Krstović. Al 48' il Frosinone trova il nuovo pareggio grazie a un gran tiro da fuori area di Calò: passano appena due minuti e l'Atalanta torna avanti con Elmas. Finita qui? Macché, ci pensa al 82' Aleksa Terzić, ex Fiorentina, con un mancino chirurgico a siglare il 4-4 definitivo.

Genoa-Venezia

Il match si sblocca al 25'col gol di Ellertsson, ex di turno, che lascia partire un gran tiro dal limite che si insacca all'incrocio dei pali sorprendendo Stanković. Il Genoa gestisce il possesso e chiude la prima frazione in vantaggio per 1-0. Nella ripresa il Venezia alza il baricentro e aumenta la pressione alla ricerca del pareggio, costringendo i rossoblù a difendere con ordine. I lagunari provano a rendersi pericolosi con i vari cambi e tentativi dalla distanza, ma la retroguardia del Grifone e un attento Bijlow sventano ogni minaccia, sventando i tentativi finali di Adams e compagni.

La nuova classifica di Serie A

La nuova classifica di Serie A: Lazio 22, Inter 22, Roma 18, Como 17, Milan 15, Frosinone 14, Cagliari 13, Torino 13 Juventus 11, Napoli 11, Atalanta 10, Lecce 9, Sassuolo 8, Bologna 8, Genoa 7, Monza 7, Udinese 4, Fiorentina 4, Parma 4, Venezia 3.