Clamorosa doppia rimonta della Roma a Napoli con la doppietta di un difensore. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Partita spettacolare quella del ‘Maradona’ tra Napoli e Roma nell'anticipo delle 18: 3-3 il risultato finale, al termine di ribaltamenti piuttosto clamorosi di fronte e risultato. Gara per la verità gestita col timone in mano dal Napoli, in vantaggio nel primo tempo grazie a una rovesciata di Anguissa, che non segnava da un anno. Incredibile una parata di Gollini su Oliveira per evitare il 2-0 e poco dopo palo di Cristante dalla parte opposta.

Nella ripresa però il raddoppio arriva grazie a McTominay di testa. Sembra finita e invece la Roma la rimette in piedi, con un sinistro da fuori di Soulé e poi con una botta sotto misura di Balerdi, appena entrato. Ultimi dieci minuti pirotecnici: McTominay riporta avanti il Napoli con un destro radente da fuori area e il solito Balerdi, centrale difensivo, si inserisce su un'azione insistita della Roma e trova il 3-3 di testa al 90'.

La classifica aggiornata

La nuova classifica di Serie A: Inter 19, Lazio 19, Roma 18, Como 17, Milan 15, Frosinone 13, Cagliari 13, Torino 13 Juventus 11, Napoli 11, Atalanta 9, Lecce 9, Sassuolo 8, Bologna 8, Monza 7, Udinese 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 3.