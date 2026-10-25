Marelli netto: "Manca un rigore solare all'Inter, non capisco perché Mariani..."

È destinata a far discutere la direzione di gara di Maurizio Mariani, apparso più volte incerto nei propri fischi durante Inter-Fiorentina.

Sul rigore negato all'Inter

Luca Marelli, ex arbitro ed oggi opinionista per DAZN, ha analizzato così il contatto Viery-Thuram, apparso oggettivamente netto fin da subito netto come rigore: “Viery commette fallo su Thuram, quello è calcio di rigore”.

“Perché non è intervenuto il VAR?”

Spazio poi ad una ulteriore riflessione sull'atteggiamento dell'arbitro in occasione dell'episodio: “Non capisco perché Mariani non sia intervenuto: stava concedendo il rigore e poi ci ha ripensato. Qui non si tratta di metro arbitrale, questi sono errori che vanno corretti col VAR. Orsato ci deve spiegare molte cose”.