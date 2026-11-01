Il Como non sbaglia e regola di misura un Venezia furioso per un rigore negato. La nuova CLASSIFICA di Serie A

È da pochi minuti terminata Como-Venezia, anticipo di questa domenica di Serie A, con i lariani che passano di misura per 1-0

La partita

Gli uomini di Fàbregas hanno preso subito in mano il pallino del gioco, imponendo un possesso palla soffocante e spingendo gli avversari nella propria metà campo. Il Como ha creato diverse occasioni, trovando però sulla sua strada un Venezia ben organizzato e pronto a chiudere ogni varco. Il momento di svolta della gara è arrivato nel finale di un primo tempo intenso e ricco di colpi di scena. Prima il Venezia ha protestato per un rigore inizialmente concesso e poi cancellato dal VAR per un precedente tocco di mano (netto). Pochi minuti dopo, al 41', è stato invece il Como a procurarsi la massima punizione: Douvikas si è inserito bene in area prima di subire il fallo di Juan Jesus. Dal dischetto si è presentato Da Cunha, che con grande freddezza ha incrociato un sinistro preciso a fil di palo, spiazzando Stanković e regalando il vantaggio ai lariani a ridosso dell'intervallo. Nella ripresa il copione è cambiato solo parzialmente, col Venezia che ha provato ad alzare il baricentro e ad aumentare l'aggressività alla ricerca del pareggio, ma il Como non si è mai scomposto, rischiando complessivamente poco e nulla.

La nuova classifica di Serie A

La nuova classifica di Serie A: Lazio 25, Inter 25, Roma 24, Como 23, Milan 21, Frosinone 17, Juventus 14, Napoli 14, Bologna 14, Cagliari 13, Torino 13, Atalanta 11, Genoa 10, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Udinese 5, Fiorentina 5, Parma 5, Venezia 3.