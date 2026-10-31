Bernardeschi non sbaglia dal dischetto ed il Bologna supera di misura il Monza. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Si è da pochi minuti conclusa Bologna-Monza, anticipo di questa 10° giornata di Serie A. Il match ha visto prevalere i felsinei di Raffaele Palladino per 2-1.

La partita

L'avvio del match è stato tutto di marca brianzola: dopo appena sei minuti, gli ospiti hanno sbloccato il punteggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Varela. Il Bologna ha però accusato il colpo solo inizialmente, trovando la forza di riorganizzarsi e rimettersi in carreggiata al 33' con Pobega, che ha sfruttato al meglio un assist di Miranda per firmare l'1-1 con cui si è chiusa la prima frazione. Nella ripresa i rossoblù hanno alzato il baricentro e, al 59', hanno completato il sorpasso grazie a un penalty trasformato da Bernardeschi. Il Monza ha avuto l'occasionissima per pareggiare i conti all'80' grazie a un secondo calcio di rigore di giornata, ma Cutrone ha fallito dal dischetto, spegnendo le speranze dei biancorossi e consegnando i tre punti alla squadra di casa.

La nuova classifica di Serie A

La nuova classifica di Serie A: Lazio 25, Inter 25, Roma 21, Como 20, Milan 18, Frosinone 17, Juventus 14, Napoli 14, Bologna 14, Cagliari 13, Torino 13, Atalanta 11, Genoa 10, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Udinese 5, Fiorentina 5, Parma 5, Venezia 3.