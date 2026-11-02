Quindici minuti senza tifo: silenzio surreale al Mapei Stadium per Sassuolo-Fiorentina. VIDEO FN

Un silenzio surreale ha accompagnato l’avvio di Sassuolo-Fiorentina al Mapei Stadium. Il primo quarto d’ora è segnato dallo sciopero del tifo organizzato neroverde e anche viola.

Costo del biglietto e orari

L’iniziativa è stata annunciata dal gruppo Sic Ex Mvrice Gemmæ, che ha scelto di restare fuori dal proprio settore per i primi quindici minuti, invitando anche gli altri sostenitori a lasciare vuoti i gradoni. Al centro della contestazione ci sono il costo dei biglietti e una programmazione delle partite che penalizza chi lavora e vuole seguire la propria squadra allo stadio. Una protesta che ha trovato l'approvazione anche degli ultras gigliati, già sul piede di guerra sull'argomento, ormai da tempo.

“Per un calcio giusto e popolare”

Il giocare il lunedì alle 18.30 diventa un altro motivo di distanza tra le esigenze dei tifosi e gli orari del campionato. Una protesta già proposta nella precedente gara contro la Lazio, con la stessa modalità: ingresso ritardato e sostegno alla squadra a partire dal quindicesimo minuto. Il messaggio degli organizzatori è racchiuso nello slogan “Per un calcio giusto e popolare”.

Il destinatario della protesta è il sistema del calcio, con i suoi costi e i suoi calendari.