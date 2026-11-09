header logo

Comotto: "La Fiorentina ieri ha perso due punti. De Gea? E' arrivato il momento di cercare un'alternativa"

Redazione /
Commenti Condividi
David De Gea
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

L'ex Fiorentina Gianluca Comotto ha parlato a Radio Bruno del pareggio della squadra di Vanoli contro la Juventus

Sulla Fiorentina

"Qualcosa a livello di continuità si sta cominciando a vedere in casa Fiorentina, nulla di trascendentale però. Sono troppi i gol presi, soprattutto per errori fatti dai singoli. La partita di ieri lascia l'idea più di punti persi per i viola che uno guadagnato. 

Su De Gea

“Se il portiere alle tue spalle è insicuro, questo dà tantissimo fastidio ai difensori. E' come avere un allarme fisso in testa, non fa bene. De Gea è stato una leggenda, ma con la storia non fai le parate. Credo sia arrivata l'ora di sostituirlo e cercare un'alternativa”. 

Notizie correlate
💬 Commenti