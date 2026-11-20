Croci tinge il Mondiale Under 17 di viola: tutto facile per l'Italia contro la Giamaica
Tutto facile per l'Italia Under 17, che inizia alla stragrande il cammino nel Mondiale qatariota travolgendo la Giamaica per 6-0. Il giovane bomber della Fiorentina, Federico Croci, si è reso strumentale alla vittoria dei suoi.
Lasciare il segno
Sono infatti suoi i primi due gol italiani del Mondiale, che aprono le marcature al 7' con un tap-in facile da centro area, mentre il raddoppio arriva al 15' a tu per tu col portiere. 77 minuti in campo per il giocatore della Fiorentina, e una presenza sempre pericolosa per la difesa giamaicana, partendo decentrato dalla sinistra nella coppia con Perillo.
Buona la prima
Niente male per il talento viola, che secondo Transfermarkt è l'ottavo giocatore con il valore più alto della competizione (3 milioni). L'Italia, intanto, tornerà in campo lunedì 23, alle 15.30, contro la Costa d'Avorio: una vittoria significherebbe il passaggio del turno certo.