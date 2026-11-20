Lorenzo Amoruso, in collegamento col Pentasport, ha commentato alcuni temi legati al mondo della Fiorentina come la prestazione di Croci al Mondiale e il ballottaggio Oulai-Fagioli.

Su Croci

“L'Under 17, oltre a Croci, ha altri talenti: so che si sta lavorando molto bene e si spera che tra qualche anno salti fuori qualche italiano di primo livello, tra cui Croci. Giusto stare calmi però, sappiamo come ci si possa rovinare mentalmente per un ragazzino, con tutto ciò a cui è soggetto oggi: c'è bisogno di tranquillità. Credo che Vanoli sappia del suo valore, già l'anno scorso era quasi aggregato con la Prima Squadra, il mister lo conosce ma è chiaro che va gestito. Non è una prima punta, ma se maturerà e si continuerà a mettere in mostra, sono stra convinto che non verrà lasciato lontano dalla Prima Squadra… e lo dico a malincuore per Beto e Pellegrino".

Su Oulai e Fagioli

“Vanoli è arrivato con una squadra che non era sua, e già questo ti fa capire quanto debba sistemare le cose. Ciò che è certo è che Vanoli sta cercando di mettere in campo una squadra che ha tanta qualità, ma poca esperienza. Oulai? In questo momento la squadra ha bisogno di un giocatore dinamico e rapido come lui, deve giocare per forza. Non vuol dire che Fagioli starà fuori, anzi, io li vedo ancora come due che possono giocare insieme: sono due giocatori estremamente diversi per caratteristiche”.