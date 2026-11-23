Il Monza che ritroverà Ivan Juric dopo la sosta avrà anche la carta Pessina, forse però a gara in corso ma nel 3-4-2-1 del tecnico croato il grande protagonista sarà il bomber Varela, terminale offensivo sostenuto da Robinson e Da Mota e ancor più galvanizzato dalla prima chiamata del Portogallo.

Difesa quasi tutta viola

Due componenti su tre del terzetto difensivo invece arrivano direttamente dal Viola Park: Eddie Kouadio, che tornerà a casa la prossima estate, e Lorenzo Lucchesi, che invece è di proprietà dei brianzoli. Questo l'undici probabile di Juric:

Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Da Mota, Robinson; Varela.