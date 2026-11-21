Questa mattina il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Adriano Ancona, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare la marcia di avvicinamento del Monza di Juric alla sfida di lunedì contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.

“Sicuramente la Fiorentina dovrà vedere come pericolo numero uno della sfida il capocannoniere della Serie A, ovvero Varela. Parliamo di un giocatore che ha fatto 9 gol, che il Monza ha pescato dal campionato portoghese dove faceva la riserva. Sarà chiaramente possibile oggetto di una cessione onerosa nel mercato di gennaio, anche se i Brianzoli faranno di tutto per trattenerlo. E' chiaro che se arrivasse un'offerta importante il Monza potrebbe guardarsi attorno, ma chiaramente in questa situazione di classifica adesso il portoghese è fondamentale in campo”.

“La Fiorentina lunedì dovrà stare attenta al capocannoniere della Serie A”

Ha anche aggiunto: “Soprattutto in virtù del modulo, un 3-4-2-1, che il Monza di Juric sta continuando a proporre da inizio stagione. E' normale che Varela sia il punto di riferimento offensivo della squadra, anche se nonostante tutto il Monza propone un calcio abbastanza propositivo per la zona di classifica in cui staziona attualmente. E' normale comunque, soprattutto dopo l'exploit con la nazionale Under 21 del Portogallo, che Varela sia uno dei giocatori in rampa di lancio del club”.

“Oltre a Varela anche l'ex viola Kouadio si sta mettendo in luce”

Ha poi commentato anche l'inizio di stagione dell'ex viola Eddy Kouadio: “Un altro di questi giocatori gioca in difesa e la Fiorentina lo conosce benissimo: sto parlando di Kouadio. Il Monza sta vivendo a corrente alternata questo primo segmento di stagione, però di sicuro l'ex viola è uno di quei profili che si è messo maggiormente in luce dimostrando i suoi buoni valori. Questo è fattuale, anche se i numeri difensivi di questo Monza non sono assolutamente positivi finora: non dobbiamo comunque dimenticarci che viene da una striscia negativa di 4 sconfitte consecutive”.

“Il Monza quest'anno ha vinto solo in casa, ma questo non…”

Ha sottolineato l'importanza dello Stadio Brianteo: “Il Monza ha fatto 6 dei 7 punti, che credo vitali finora per la propria classifica e per la propria credibilità, li ha fatti in casa. Va sottolineato che si trattava di due scontri diretti: contro il Sassuolo, prima della sosta precedente, ed il Cagliari, sconfitto per 4-0 che da allora si è perso. Il Monza però non vince proprio dalla sfida contro sardi, dimostrandosi una squadra con tante fragilità. Quattro sconfitte consecutive è un dato che spazza via anche quell'alone di freschezza che ci poteva essere dietro il gioco espresso dal Monza, che comunque è una squadra spregiudicata che difficilmente abbiamo visto speculare. La cosa positiva è che Juric in vista di lunedì recupererà grand parte degli indisponibili”.

“Ecco come sta la squadra a disposizione di Juric”

Qualche parola anche sul resto della squadra: “Robinson è una delle piu grandi sorprese di quest'anno: sicuramente può essere una variabile della sfida. Il Monza ha grande qualità e imprevedibilità sulla trequarti, che ha messo da parte giocatori come Colpani e Dani Mota, che conoscevano già il campionato, per dare spazio ai nuovi arrivati. Lucchesi era riuscito a prendere il comando della difesa, diventando di riferimento dopo l'addio di Izzo, ma ultimamente non si sta confermando su quei livelli. Pessina dopo la sosta dovrebbe rientrare, al contrario di quanto avvenne lo scorso anno che dopo la pausa di novembre usci completamente dai radar”

“Lunedì mi aspetto il solito Monza”

Ha poi provato a schierare un possibile undici titolare: “I dubbi del tecnico sono soltanto in difesa. In mezzo al campo dovrebbero giocare Akinsanmiro e Ondoa dovrebbero giocare, con Birindelli a destra e Mangas a sinistra. Sulla trequarti abbiamo qualche ballottaggio, con Robinson che resta un punto fermo. In difesa sicuramente ci sarà spazio per Kouadio, dovrebbe giocare anche Goglichidze e Carboni, atro inamovibile. E' curioso che questa squadra in queste prime giornate abbia già cambiato 3 partite, quindi anche li non ci sono certezze”.