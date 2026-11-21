Questa mattina l'ex difensore di Fiorentina e Torino Roberto Galbiati, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa viola.

“Il campionato italiano è molto difficile: tante volte quando vedi il calendario pensi di avere partite facili all'orizzonte, ma poi è sempre il campo a dare il giudizio finale. Credo che sia piu facile giocare contro squadre piu forti che contro squadre del tuo stesso livello, questa Fiorentina quest'anno ce l'ha già dimostrato diverse volte. Secondo me questa Fiorentina se incontra squadre che la lasciano giocare è piu portata a condurre la partita, se invece si trova a dover imporre il gioco ha grandi difficoltà. Questo perchè se trova squadre compatte, con la linea difensiva molto stretta, va in grandissima difficoltà. Sulla carta può sembrare che la Fiorentina possa sembrare superiore, ma alla fine sono i risultati sul campo a dare il giudizio finale”.

“Il primo obiettivo deve essere quello di uscire dalle zone calde della classifica”

Ha poi sottolineato l'importanza delle prossime 5 partite: “Credo che non si possa valutare adesso il calendario che ci aspetta di qui alla fine dell'anno, sono convinto che serva aspettare Natale. La stagione della Fiorentina dipenderà molto dalle prossime partite, e dalla posizione in cui sarai al termine del prossimo filotto di partite. I risultati sul campo, se dovessero andare bene, potrebbero anche influenzare il mercato di gennaio. Credo che adesso l'imperativo debba essere quello di far piu punti possibili per innanzitutto allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione: non possiamo permetterci di stare ancora in questa situazione. Prima di pensare ad entrare nelle prime 8 mi metterei al sicuro, resterei comunque cauto prima della fine dell'anno solare, poi vedremo cosa aspettarci dal finale di stagione”.

“Non credo che la Fiorentina avrà problemi a preparare le prossime partite”

Ha poi aggiunto: “Alcune delle squadre che incontreremo hanno cambiato come noi, l'allenatore: ed i nuovi arrivati sono tutti tecnici che conoscono bene la Serie A. Sicuramente ci saranno differenze: immagino che Zanetti non farà giocare l'Udinese come faceva Runjaic. Gilardino ad esempio ha già 4/5 partite alle spalle, la stessa cosa Palladino: non incontreremo squadre che non conosciamo, si conoscono tutti ormai, e questo può essere un punto a favore nostro. Non credo che avrei problemi nel preparare le partite. L'importante sarà che la Fiorentina confermi il suo dna e che affronti a queste partite con la giusta mentalità”,

“Ecco quale deve essere il primo obiettivo della Fiorentina”

Ha tolto ogni dubbio su un aspetto: “L'obiettivo principale del prossimo mese deve essere quello di rientrare il prima possibile nella parte sinistra della classifica. Cosi lavoreremmo con molta piu tranquilla. Solo in un secondo momento, vedendo come andranno le cose, potremmo provare a rientrare in zona europea, ma il primo passo deve essere quello di tornare dove la Fiorentina è abituata a stare”.

“Capisco benissimo quello che sta vivendo Atta”

Ha poi detto la sua su Arthur Atta, e sulla sua lunga assenza dai campi: “Sovraccarico funzionale all'addome? E' qualcosa che prima d'ora non avevo mai sentito dire. Credo che il ragazzo sia afflitto da una forte pubalgia. Il problema legato alla pubalgia è molto complicato: addirittura adesso se hai un problema cronico rischi anche di essere operato. Io l'ho avuta e so di cosa si parla, per questo dico che non è assolutamente facile rientrare al top. In alcune occasioni hai grandi problemi ad alzarti dal letto la mattina, per questo speso diventa molto dura per chi subisce questo infortunio. Se non la curi bene diventa cronica, quindi sono convinto che la Fiorentina preferisca perdere 15 giorni in piu ma averlo al massimo al rientro in campo”.

“Croci? Meno se ne parla meglio è”

Ha poi concluso parlando di Croci: “Sono convinto che piu si parla di lui e peggio è. Sicuramente parlarne fa comodo a qualcuno. Se lo facciamo in certi termini va bene, in altri no. Quando lo paragoniamo a giocatori come Yamal e Karl, che sono suoi coetanei, non facciamo assolutamente il bene del ragazzo. Anzi addirittura credo che facendo certi paragoni si faccia il male del calcio, non del singolo ragazzo”.