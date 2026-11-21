Era il gennaio del 2025 quando Rocco Commisso mise il proprio personale veto sulla cessione di Pietro Comuzzo, già impacchettato da Pradè in direzione Napoli, in cambio di una trentina di milioni. Fin lì il classe 2005 era stato centrale inamovibile e sorpresa della Fiorentina di Palladino, che flirtava con il vertice. Ma quello di fatto fu anche il punto di non ritorno per lui e per il club, che iniziò una discesa progressiva mentre il difensore finiva ai margini del campo.

Futuro difficilmente viola

Tuttosport analizza la sua sliding door perché il Toro del rigenerato Comuzzo sarà di scena proprio a Napoli: i granata difficilmente eserciteranno il riscatto a 20 milioni ma il suo futuro non sarà quasi certamente neanche a Firenze. Possibile l'inserimento di un terzo club ma possibile anche il suo coinvolgimento nelle prossime chiamate del ct Mancini.