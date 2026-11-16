Comuzzo e compagni pareggiano contro il Belgio sotto gli occhi del DT Goretti - FOTO

Si è appena conclusa l'amichevole tra Italia e Belgio Under 21, terminata 2-2. Ospiti di eccezione sugli spalti dello stadio “Armando Picchi” di Livorno, per attenzionare anche Comuzzo, in prestito al Torino ma di proprietà della Fiorentina.

La cronaca della partita

Partita vivace a Livorno, che vede gli Azzurrini andare in vantaggio al 25' grazie al tap-in vincente di Cherubini, ma la gioia dura appena due minuti perché Mirisola è il più svelto a deviare in porta il gol dell'1-1. Ancora Mirisola, al 52', porta in vantaggio i suoi da distanza ravvicinata: Baldini cambia molto e inserisce anche Kouadio, ma il cambio vincente è quello di Ekhator per Camarda: proprio l'attaccante della Juve sigla il 2-2 a due dalla fine su rigore.

I viola attenzionati

Partita impegnata per Comuzzo, unico rappresentante viola a partire dal 1': per il centrale ben sette contributi difensivi e dieci recuperi, vincendo 4 degli 8 duelli a terra ingaggiati e 3 dei 6 duelli aerei, commettendo inoltre quattro falli. Molto più votato all'offensiva Kouadio, che però non ha inciso nei 35' a sua disposizione.

Presenti sugli spalti anche Roberto Goretti, direttore tecnico della Fiorentina, ripreso vicino a Giovanni Sartori, attuale responsabile dell'area tecnica del Bologna.