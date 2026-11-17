Calciatori fuori dal progetto, chi è in cerca di riscatto e chi invece non si è riusciti a vendere a titolo definitivo: la Fiorentina ha numerosi elementi in prestito, sparsi tra Serie A, Serie B e campionati esteri. Andiamo a capire in che modo il futuro di questi si andrà nuovamente ad intrecciare con Firenze.

In giro per la Serie A, con diverse prospettive

Al Cagliari Jacopo Fazzini sta cercando continuità di impiego e rendimento, finora senza troppo successo. 5 gare da titolare su 9 stagionali, senza brillare. Dopo fastidiosi problemi fisici, il classe 2003 deve ancora ingranare… ad oggi è prematuro ipotizzare un riscatto da parte dei sardi. Niente lampi, ma Sohm a Venezia è di fatto un titolare. Lo svizzero è stato un vero oggetto misterioso l’anno passato ed è in laguna in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Complicato pensare che possa rimanere in Veneto a fine stagione. L’ottimo avvio di Eddy Kouadio fa ben sperare la Fiorentina: il centrale classe 2006 è in prestito secco a Monza e a fine stagione tornerà al Viola Park, dopo un’annata da titolare in Serie A. Ha trovato il primo gol al Parma Fabbian, che è in crescita coi ducali: da capire però se la squadra di Krause investirà i 14 milioni di euro necessari per acquistarlo.

L’islandese e il ‘Soldato’

E Gudmundsson? Alla Lazio ha iniziato bene, come tutta la squadra, poi si è infortunato alla spalla in Nazionale ed è sparito dai radar. I biancocelesti potranno acquistare l’islandese classe 1997 a fine anno per una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Si sta ritrovando al Torino Pietro Comuzzo, che con Abate è una colonna della difesa granata. Il club di Cairo potrà acquistare il difensore friulano per poco meno di 20 milioni di euro. Lo rivedremo alla Fiorentina? Dipenderà (quasi) tutto dalla volontà dell’imprevedibile presidente granata, e dalle prospettive ulteriori di ricavo per il calciatore.

I ragazzi in Serie B

Tommaso Martinelli è certamente il giocatore con i riflettori più potenti puntati addosso. Il portiere, in prestito all’Avellino dopo l’esperienza alla Sampdoria, sta proseguendo l’esperienza in Serie B, in attesa di capire che posto potrà avere alla Fiorentina e quali prospettive la società gli metterà o meno di fronte. Poco spazio per Romani alla Carrarese: appena 4 presenze stagionali da titolare, e l’ultima risale addirittura al 5 settembre. Va meglio al compagno di squadra Tommaso Rubino: 9 presenze, 5 da titolare, 3 gol segnati, in tre gare consecutive. Il fantasista classe 2006 ha già realizzato più reti dello scorso anno. Appena 3 gettoni per Caprini al Cesena, due dei quali nelle ultime due gare pre sosta: vedremo se l’attaccante viola riuscirà ad avere maggiore spazio. Sei subentri e nessuna gara da titolare per Lapo Deli all'Empoli, club in cui l’ex regista della Primavera viola non sta riuscendo ad imporsi, almeno per ora. Appena 7’ per Kospo al Mantova: dopo l’addio alla Fiorentina per il bosniaco di spazio non ce n’è.

Quelli all’estero

Robin Gosens, in prestito allo Schalke O4, si è di recente fermato dopo uno scontro fortuito col proprio portiere Karius. Il classe ’94 tedesco è in prestito con diritto di riscatto in patria, un riscatto che diventerebbe obbligatorio allo scattare delle 15 presenze e del contemporaneo raggiungimento della salvezza. Finora sono 9 le presenze totali del giocatore di Emmerich, tra campionato e DFB Pokal.

E Richardson? Il marocchino al Le Havre ha giocato titolare sempre, tranne in un’occasione. Il rendimento della squadra è terribile: appena 2 punti in 10 partite, 8 sconfitte totali. Prospettive di futuro alla Fiorentina per Richardson non sembrano essercene, ma è anche complesso pensare che il Le Havre possa spendere 8 milioni per lui a fine stagione. Il contratto con la Fiorentina del figlio d’arte scadrà non prima del 30 giugno 2029: ce n’è ancora di tempo.