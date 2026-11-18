Vietato sbagliare. Questo imperativo categorico deve essere ben impresso nella mente dei giocatori della Fiorentina, chiamati dopo la sosta a conquistare i 3 punti contro il Monza in quello che a tutti gli effetti ad oggi è uno scontro salvezza. Servirà una prova convincente da tutti i punti di vista, ma soprattutto sarà fondamentale mettere la parola fine ad una triste abitudine delle ultime settimane: prendere 2 gol a partita.

Questione di equilibri di squadra, ma anche di singoli

Pur avendo segnato 8 gol nelle ultime 3 giornate e raccolto 5 punti, importanti per scalare qualche posizione, la Fiorentina non può sottovalutare il dato delle reti subite. Come già detto, 6 nei 3 incontri già citati e 25 fin qui in totale in campionato (le stesse di Monza e Udinese, mentre solo il Sassuolo ha fatto peggio). Guardando le sfide che hanno preceduto la sosta - giocate contro Atalanta, Sassuolo e Juventus - colpisce che non ci sia stato un miglioramento malgrado l'impiego costante delle stesso tandem centrale: quello composto da Dragusin e Viery. Per il momento, i due non hanno affinato l'intesa: anzi, certe loro disattenzioni - unite a quelle di altri compagni e ad una limitata solidità generale - hanno reso la Fiorentina una delle squadre più perforate dell'intera Serie A.

La variante Ranieri

Se determinate individualità non convincono, è lecito da parte di Paolo Vanoli pensare a soluzioni alternative. Ci saranno dunque novità in difesa in occasione di Monza-Fiorentina? Per quanto riguarda la zona centrale, di fatto l'unica possibile è rappresentata da Ranieri visto che il rientro di Pongracic appare ancora non troppo vicino. Già in panchina contro la Juventus, l'ex capitano viola si è ormai completamente ristabilito. Può dunque insidiare uno tra Dragusin e Viery? Ipotesi che regge, ma con una doverosa puntualizzazione: così come una rondine non fa primavera, un difensore da solo non rende una squadra invalicabile.