Incrocio tra giocatori della Fiorentina nel girone 4 della Lega B di Nations League: sia Alieu Njie che Radu Dragusin erano impegnati con le rispettive Nazionali, sono scesi in campo dal 1'.

Njie

E quest'ultimo è proprio l'esterno ex Torino, che non solo ha fatto l'esordio con la Nazionale maggiore ma è anche partito titolare, contro la Polonia, venendo sostituito al 71'. Per lui una prestazione di livello, entrando anche nell'azione che ha portato alla rete di Larsson, facendo il passaggio precedente all'assist di Gyokeres. Attenzione, però, alle sue condizioni fisiche: ha dovuto chiedere il cambio per un fastidio alla coscia, resta da capire se solo in via precauzionale o se ci sia qualcosa di più serio. La sua Svezia, ad ogni modo, ha pareggiato per 1-1 anche grazie alle sue folate.

Dragusin

Novanta minuti in campo per Dragusin, invece, che però ha perso in casa della Bosnia per 2-1. Partita abbastanza anonima per il centrale della Fiorentina, che ha vinto i tre duelli aerei ingaggiati e l'unico duello a terra tentato, senza però offrire spunti di rilievo.