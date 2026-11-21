Questo pomeriggio l'allenatore della Galcianese Marco Benesperi, che ha scoperto il difensore del Monza ma di proprietà della Fiorentina Eddy Kouadio, è intervenuto a Radio Bruno per parlare del giovane classe 2006.

“Era, anzi mi viene da dire erano perchè anche il suo gemello era molto simile a lui, un ragazzo solarissimo: ogni volta che entravano al campo sportivo illuminavano tutto con il loro sorriso. Era veramente un piacere vederlo. Poi chiaramente era speciale anche in campo. Eddy aveva una qualità tale che già quando era piccolo si vedeva che aveva qualcosa da diverso dagli altri".

“Inizialmente ho avuto qualche dubbio su di lui, poi però…”

Ha anche aggiunto: "Devo dire la verità che avevo dei dubbi sull'aspetto caratteriale: non mi sembra avere quel pelo sullo stomaco di cui ha bisogno un giocatore per arrivare a giocare ad alti livelli. Lui invece è stato un ragazzo che metteva prima di tutto la voglia di divertirsi. Spesso facevo le convocazioni e lo mettevo nel gruppo un po' indietro, per equilibrare un po' le squadre, e lui non ha mai dato cenno di insofferenza. Perdeva, nonostante il suo valore, e lo faceva sempre con il sorriso".

“Ecco come lo schieravo quando era un ragazzo”

Ha poi parlato del suo ruolo: “Parlando di lui ho cercato spesso di ribattere su questo tema. Per me nel percorso nelle giovanili, fino a che un ragazzo non raggiunge 16-17 anni, per una formazione completa dovresti giocare nel ruolo in cui ti trovi meglio. Io di solito lo impiegavo in mezzo al campo questo perchè per fare un ulteriore step a livello tattico giocare in mezzo al campo fa bene. Se impari a giocare lì, poi fare un passo indietro non è un problema. Lui ha sempre dimostrato di avere la gamba per partire da dietro e arrivare ad attaccare la porta. Ora è chiaramente un braccetto, nel calcio di Juric è perfetto".

“Juric è uno dei migliori allenatori in circolazione per lavorare con i giovani”

Un commento anche sulla stagione in corso: “Come si dice spesso ai ragazzo bisogna dare fiducia. E secondo me Juric nel lavorare con i giovani è uno dei migliori allenatori che ci sia in Serie A. Come già fatto a Verona propone un calcio moderno e aggressivo, chesicuramnete a livello individuale ti forma molto. Credo che la scelta di mandarlo li è stata fatta anche in funzione di questa situazione, dell'allenatore con il quale si sarebbe trovato a lavorare”.

“Vederlo esordire in Serie A è stato molto emozionante”

Ha poi concluso: “L'emozione più grande fu quando entrò a Torino, il debutto in Serie A. Era una partita sullo 0-0, non fu un contentino. In 2-3 anni è passato dai provinciali alla Nazionale. Penso che abbia imparato a reggere le emozioni. Domani sarà un'opportunità di giocare da ex. Ma la saprà gestire”