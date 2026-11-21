Le lezioni di italiano e l’aiuto di Dodô stanno accompagnando i primi mesi di Viery alla Fiorentina. Il difensore brasiliano ha raccontato a ge come si sta ambientando a Firenze e quanto abbia contato l’accoglienza ricevuta al suo arrivo. Le dichiarazioni sono di qualche giorno fa, ma non erano ancora arrivate in Italia e Fiorentinanews.com ha deciso di portarle alla luce.

“Felice e motivato”

"Sono molto felice e grato per il momento che sto vivendo qui. Arrivare in un nuovo Paese, con un'altra lingua e cultura, non è semplice, ma sono stato accolto benissimo dal club, dai compagni di squadra e dai tifosi, e questo mi ha aiutato molto. Ho cercato di mantenere la calma, di lavorare ogni giorno e di sfruttare ogni opportunità. Ho ancora molto da migliorare ed è questo che mi motiva", ha dichiarato il difensore.

Con l'aiuto di Dodô

Viery ha iniziato a prendere lezioni di italiano già nelle prime settimane a Firenze e sta migliorando la comunicazione con i compagni. Nello spogliatoio ha trovato un punto di riferimento in Dodô. Il terzino destro, alla Fiorentina dal 2022, conosce bene l’ambiente viola e sta aiutando il connazionale a inserirsi nel gruppo.