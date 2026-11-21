Questo pomeriggio l'ex dirigente e grande tifoso della Fiorentina Costantino Nicoletti, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di commentare alcuni temi di casa viola a pochi giorni dalla ripresa del campionato contro il Monza: in primis la possibile coesistenza di Atta e Goncalves.

“Ho pensato ad un modo per far coesistere assieme Atta e Goncalves, e la Fiorentina potrebbe proporre un modulo tanto bistrattato e snobbato che però porta sempre i suoi risultati: sto parlando del 4-4-2, uno dei moduli piu utilizzati anche in Premier League. Qualcuno dice che sia un 4-2-3-1, ma a livello tattico garantisce molte piu garanzie a livello difensivo. Se penso che abbiamo preso gli stessi gol del Monza mi viene da riflettere molto”.

“Vanoli è carinissimo, deve solo trasmettere la sua mentalità alla squadra”

Ha anche aggiunto: “Nonostante tutto dobbiamo comunque restare ottimisti in vista di lunedì. In squadra c'è qualità, talento e ottima organizzazione, a questo aggiungo un Vanoli che in questo momento della stagione è carichissima: adesso al tecnico non resta che trasmettere questa sua grande motivazione alla sua squadra. C'è qualche giocatore che avrebbe bisogno di avere una mentalità come la sua, ma oggettivamente adesso il tecnico ha un'ampia scelta”.

“Fossi in Vanoli proporrei in futuro penserei al 4-4-2”

Ha poi spiegato quale sarebbe appunto il modulo che proporrebbe per le prossime partite: “Qualità e quantità nello stesso tempo sono un lusso per qualsiasi allenatore, per questo schiererei la squadra in un modo diverso rispetto al solito. In difesa mi schiererei ancora nuovamente a 4 con Jimenez e Joao Mario sulle fasce, con Dragusin Pongracic Viery e Pongracic che si alternano centrali. Davanti a loro proporrei un'altra linea a 4, che chiaramente richiede molti sacrifici dagli interpreti, con Atta ed Oulai nel mezzo e Njie sulla sinistra e Goncalves a destra. In attacco proprorrei la coppia Mastantuono-Pellegrino”.

“Nel calcio moderno è molto importante anche chi entra dalla panchina”

Ha poi concluso: “Fagioli cosi facendo resterete fuori ma la mia non sarebbe una punizione. Nel calcio di oggi la panchina serve molto e chiaramente lui può essere uno di quei giocatori che a gara in corso ti può cambiare la partita. La squadra avrebbe due assetti diversi giocando cosi, uno in fase di attacco e una di copertura: chiaramente la mia proposta è per avere qualità in fase offensiva ma allo stesso tempo avere un equilibrio che ti permetta di prendere meno imbarcate. Atta, Pedro e Njie li metterei tutti in campo a sostegno del duo argentino in attacco".