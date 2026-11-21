Questo pomeriggio il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina a pochi giorni dalla ripresa del campionato contro il Monza.

“Spero che la Fiorentina adesso abba una visione di chi da qui a Natale ha il dovere di dare una svolta alla sua stagione: con il calendario che diventa, in teoria meno complicato, i Viola devono avere un altro passo. Poi i conti sulla classifica si faranno da gennaio in poi, anche se credo che Paratici a gennaio cercherà comunque di aggiustare la squadra. Oggi secondo me tutti questi discorsi lasciano il tempo che trovano, l'unica cosa che conta è la classifica: ed essa ci dice che la Fiorentina ha vinto solo 2 partite su 11, cosa che porta a pensare che non si possa assolutamente parlare di Europa”.

“Il Monza ha perso le ultime 4 partite: questo deve essere un campanello d'allarme per la Fiorentina”

Ha poi parlato del Monza di Juric: “Dal punto di vista dei punti non c'è grandissima differenza tra noi ed il Monza, noi ne abbiamo comunque soltanto due piu di loro. Quello che balza chiaramente all'occhio è il rendimento delle ultime settimane: i brianzoli perdono da 4 partite consecutive, e questo deve suonarci come un campanello d'allarme. Dopo la Fiorentina avranno un calendario tutto in salita, ed è normale che contro i viola faccia di tutto per trovare un risultato che dia un svolta. A questo ci aggiungo che vedendo alcune delle ultime partite il Monza è comunque una squadra viva, che battaglia su ogni pallone. Anche la Fiorentina ha dimostrato di essere in crescita, bisogna capire se Vanoli in queste settimane è riuscito a lavorare su alcune lacune di questa squadra”.

“L'approccio sarà una cosa fondamentale per non partire male”

Ha sottolineato anche un aspetto vitale: “Mi auguro che a differenza dall'ultima sosta, e mi riferisco alla gara di Marassi contro il Genoa, la Fiorentina non sbagli l'approccio. E' stata la sconfitta che è rimasta piu indigesta della stagione, soprattutto per come è arrivata. E se penso alle tante somiglianze che c'è tra la sfida di lunedì e quello, vorrei che la partita non venga assolutamente sottovalutata. C'è il rischio di fare una grande figuraccia".

“Oulai da equilibri che Fagioli ora non riesce a garantire”

Ha poi parlato di Fagioli ed Oulai, e di un possibile cambio di gerarchie: “Credo che le scelte di Vanoli sono, e sono state finora, molto condizionate dal tipo di aspetto. E' chiaro che se gioca Goncalves, e credo che ci sia tutta l'intenzione di sfruttare le sue qualità negli ultimi 25 metri, la Fiorentina deve trovare un equilibrio in mezzo al campo che Fagioli non ha garantito e che forse Ouali riesce a dare. Se si va avanti sulla strada del 4-2-3-1 mi sembra inevitabile puntare su Oulai per dare piu soliti alla mediana, altrimenti sarebbero guai. Se in questi 10 giorni di lavoro Vanoli ha trovato un equilibrio diverso lo vedremo solo lunedì”.

“Vanoli non è un tecnico poco coraggioso: ecco perchè”

Ha anche aggiunto: “Nella testa del tecnico credo che ci fosse una coppia mediana con l'ivoriano e Ndour, che pero non sta benissimo: non so cosa abbia fatto stamani ma so che fino a ieri si è allenato spesso da solo. Sicuramente non sarà al 100% e credo che molto passerà dalle scelte dell'allenatore. Molto dipenderà anche dalle caratteristiche dei singoli giocatori, non possiamo pensare che tutto sia riconducibile al fatto che per molti Vanoli non sia coraggioso: non è così. Il coraggio non deve essere follia: l'obiettivo del mister è quello di mandare in campo una squadra che quando gli avversari gli avversari hanno il possesso non ti entrino sistematicamente in porta”.

“La difesa deve cominciare a lavorare di squadra”

Ha poi detto qualcosa sulla difesa: "Ci sono stati errori individuali e qualche posizionamento errato, ma i gol arrivano da tutte le parti perché i terzini spingono e il centrocampo non fa filtro. Per un difensore l'uno contro uno diventa un incognita continua. Serve difendere di squadra: anche Gasperini, pur essendo un maestro dell'attacco, schiera una mediana con muscoli e peso per dare garanzie senza palla. Ha detto bene Vanoli: non è un problema giocare con tanti giocatori offensivi, ma devono pedalare quando la palla ce l'hanno gli altri".