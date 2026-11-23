La buona notizia dalla rifinitura di ieri al Viola Park è il ritorno di Arthur Atta tra i convocati. Il centrocampista francese sarà a disposizione di Paolo Vanoli questa sera a Monza. Partirà dalla panchina e il suo minutaggio sarà gestito per favorire un rientro graduale.

L’ultima partita dell’ex Udinese risale al 20 settembre, quando la Fiorentina affrontò il Napoli al Franchi. Da allora Atta ha saltato sei gare per un problema all’addome, descritto come un sovraccarico strutturale. Dopo due mesi di stop, la convocazione è il primo passo per tornare a dare continuità al suo campionato.

La Fiorentina ha puntato forte su di lui in estate, investendo 25 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Vanoli ritrova così un’opzione in più a centrocampo, con la possibilità di reinserirlo un po’ alla volta. A Monza potrebbe arrivare uno spezzone, se l’andamento della partita lo consentirà.

Intanto, dopo sei gare di assenza, già rivederlo in panchina è una buona notizia.