Ci siamo: due mesi dopo l'ultima volta, domani sera Arthur Atta è pronto a tornare tra i convocati viola e, perché no, strappare anche qualche minuto nel finale. Un'attesa trepidante di tutto il popolo viola, che adesso tira un sospiro di sollievo e spera di vedere l'acquisto forse più intrigante dell'estate.

Un'attesa sfiancante

Un avvio di stagione traballante (come il suo, così quello della Fiorentina tutta) e l'impressione di non aver ancora mai visto il vero Atta in maglia viola. Si recrimina poco, qualche lampo come la traversa colpita contro il Napoli, ma i colpi del vero Atta sono ben noti dopo aver fatto tanto bene a Udine: lo attesta l'entusiasmo della piazza al suo acquisto, portato avanti in gran segreto da Paratici e chiuso in un flash. Lo stesso sentimento che poi, all'arrivo del lungo stop per il francese, si è trasformato in rabbia e morbosa attesa di un suo ritorno.

Atta 2.0

Poi, ad inizio ottobre, l'infortunio che lo ha tenuto fermo fino ad oggi: si parla di sovraccarico dell'addome, qualcuno pensa a una pubalgia, discorso poi scongiurato. Domani, insomma, potrebbe (ri)cominciare la vera esperienza di Atta con la maglia della Fiorentina verso una graduale ascesa, si spera, al trono dei ‘sempre titolari’.